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Сегодня, 22:15

Адиев о ничьей со «Спартаком»: «С точки зрения обороны — матч хороший»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Довольно тяжелая игра, «Спартак» владел преимуществом, особенно в первом тайме. Мы не могли выйти из-под давления. Потом начало что-то в атаке у нас завязываться. В обороне сыграли довольно неплохо. Во втором тайме получше было. В обороне достойно, но и свои шансы имели. Жаль, не забили. С точки зрения обороны — матч хороший. С точки зрения атаки — надо добавлять», — сказал Адиев.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.

Магомед Адиев
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
0
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