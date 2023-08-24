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Сегодня, 15:05

Магомед Адиев о Галактионове: «Он — классный парень, искренне переживаю за него»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил работу в «Ахмате» помощником у нынешнего главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

— Как сложились профессиональные и человеческие отношения с Галактионовым? И как вам его работа в «Локомотиве», разница между отличным прошлым и проблемным началом нынешнего сезона?

— Сложности будут всегда — это футбол. Надо какую-то планку держать и ниже нее не опускаться. Если падаешь, то понятно, что тренер — расстрельная должность, и нас увольняют. Пока все нормально, это начало сезона. Во второй половине прошлого Галактионов доказал, что может работать с большими футболистами. Искренне за него переживаю.

Он — классный парень, и работа с ним в «Ахмате» была продуктивной. На первых порах у нас было некоторое недопонимание, поскольку не он приглашал меня в штаб, но Михаил Михайлович все равно давал мне определенный фронт работ — подготовку к соперникам. Просил меня не только по команде в целом, но и индивидуально по ее футболистам сделать подборку — плюсы и минусы каждого. Это занимает очень много времени, и ты двое суток над этим сидишь — нарезаешь, готовишь.

Теорию по своим материалам тоже мне предоставлял возможность рассказывать: «Ты подготовил — ты и объясняй!» Это тоже дало мне большой толчок — я понял, что могу разговаривать с футболистами премьер-лиги. Потихоньку мы сдружились, и его увольнение стало для меня неприятной новостью. Был готов уйти вместе с ним, но Галактионов сказал: «Магомед, это твой клуб, твоя команда, ты не должен уходить». Хотя у меня понятия такие, что, если нет результата и увольняют главного тренера, то должен уйти весь тренерский штаб. По-футбольному это правильно. Отец меня учил, что ответственность должны делить все вместе. А с Галактионовым после совместной работы продолжаем общаться, поздравляем друг друга с удачными результатами. У нас очень хорошие отношения, — сказал Адиев «СЭ».

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября прошлого года. После 5 туров железнодорожники с 6 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Магомеда Адиева читайте на сайте «СЭ».

Магомед Адиев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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