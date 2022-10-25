Адиев прокомментировал возможный трансфер Зайнутдинова в итальянский чемпионат

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением по поводу возможного перехода полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в итальянский чемпионат.
— Надо смотреть, какой клуб, кто рассматривает, заинтересован ли в нем тренер. Я всегда высоко отзывался о Зайнутдинове, это чисто тренерский игрок. По своему качеству он готов закрыть любую позицию, главное, чтобы ему доверял тренер.
— По характеристикам он готов к чемпионату Италии?
— Если в нем будет заинтересованность тренера и он попадет к своему специалисту, то почему нет? У него есть качества, которые очень востребованы в Италии. Там уделяется много внимания тактическому футболу, который как раз подходит Зайнутдинову, — заявил Адиев «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов расстаться с 24-летним Зайнутдиновым. Клуб хочет продать его в чемпионат Италии не менее чем за 5-6 миллионов евро.
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Основные источники исследования