Сегодня, 13:20
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал, как перенес штурм Грозного.
— Вы были подростком, когда развалился Советский Союз и в вашем родном Грозном началось такое, что врагу не пожелаешь. Как вы это все переносили? Ведь 31 декабря 1994-го, когда был штурм Грозного, вы там находились.
— Тяжело это вспоминать. Есть понимание, почему война — это всегда плохо. В такие моменты ты понимаешь, что твоя жизнь, жизнь любого человека не стоит ни гроша. Ты находишься в вакууме, проливается много крови, пропадают люди. Это действительно страшно. Я всегда считал, что на войне нет победителей и проигравших.
Мы некоторое время жили в Грозном, потом бежали в села. Не хватало элементарных вещей. Было осознание, что надо быстрее взрослеть, хотя постоянно находился с родителями. Потом отец вывез нас в Дагестан, привел меня к Александру Маркарову, легендарному дагестанскому футболисту, и сказал: «Саша, ты видишь, что у нас творится. Можешь его у себя оставить?» — «Конечно, Муса! Вообще не переживай!» В конце отец добавил: «Ты знаешь, говорят, что у него неплохие задатки. Если что — посмотри». — «Даже если он по мячу не будет попадать, ты за него не переживай!»
Александр Ашотович взял меня во вторую команду «Анжи», и пошло потихоньку. Главный вывод, который я сделал тогда, в 17 лет, — я должен как можно быстрее стать самостоятельным, брать на себя ответственность, чтобы защитить своих близких.
— Отец вез вас в Махачкалу в момент, когда обстановка в Чечне была горячей и могло произойти все что угодно?
— Конечно. Под обстрелами выезжали. Бывало, что через мост проехать не можешь и бежишь с маленькой сестрой на руках, а отец — с братом... Всегда страдают простые люди. Хотелось бы, чтобы такие вещи как можно быстрее заканчивались. Чтобы люди могли мирно сосуществовать, как всегда было, — сказал Адиев «СЭ»
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
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Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -