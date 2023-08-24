Адиев: «Романцев говорил, что через полгода заиграю у него в сборной. Но я все разбазарил»

Сегодня, 13:35
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал о том, как в ходе карьеры игрока подписывал контракт со «Спартаком»
— За два года, в 1999-м и 2000-м, вы успели поиграть сначала в ЦСКА, потом в «Спартаке». Как так получилось?
— Когда-то я считался перспективным парнем. Молодым, который обладал определенными задатками и мог реализоваться в больших клубах. Но, к сожалению, не получилось. Когда заканчивал карьеру в 31 год и меня почти насильно отправили на тренерские курсы, понял, что свои большие матчи недоиграл. И вроде бы за десять лет тренерской карьеры в низших лигах набрался опыта, набил шишки, находил свою дорогу — но в голове всегда эта мысль сидела. «Я не сыграл свои большие матчи. Неужели Всевышний не даст мне этих игр?»
И по прошествии времени, когда сыграл с Карагандой в еврокубках, а сейчас попал в сборную, — понял, что играю эти матчи. И нахожусь в полном восторге от того, что могу вывести своих парней на такую игру, состязаюсь с большими футболистами. Это такой драйв! То, что у меня не произошло в бытность игроком, происходит в качестве тренера.
В ЦСКА я немного играл за основу в чемпионате России, за «Спартак» — в Кубке Содружества, на сборах. В армейском клубе мне помешали себя реализовать и закрепиться обстоятельства. А в спартаковском была абсолютно моя вина, что я не смог стать конкурентоспособным. До сих пор досадно, что так мало поработал с таким легендарным тренером, как Олег Романцев. Хотя знал, что он обо мне хорошего мнения. После сборов в Израиле приехал вице-президент клуба Григорий Есауленко и сказал, что Олег Иванович подписывает со мной контракт. Он сказал, что Романцев даже произнес фразу: «Через полгода он будет играть у меня в сборной!»
Это меня воодушевило, но я умудрился все разбазарить. Хоть у меня разговоров с Романцевым не было — он всегда держал с футболистами дистанцию. До сих пор вспоминаю, как и что он делал, — сказал Адиев «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -