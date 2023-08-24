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Адиев: «Романцев говорил, что через полгода заиграю у него в сборной. Но я все разбазарил»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал о том, как в ходе карьеры игрока подписывал контракт со «Спартаком»

— За два года, в 1999-м и 2000-м, вы успели поиграть сначала в ЦСКА, потом в «Спартаке». Как так получилось?

— Когда-то я считался перспективным парнем. Молодым, который обладал определенными задатками и мог реализоваться в больших клубах. Но, к сожалению, не получилось. Когда заканчивал карьеру в 31 год и меня почти насильно отправили на тренерские курсы, понял, что свои большие матчи недоиграл. И вроде бы за десять лет тренерской карьеры в низших лигах набрался опыта, набил шишки, находил свою дорогу — но в голове всегда эта мысль сидела. «Я не сыграл свои большие матчи. Неужели Всевышний не даст мне этих игр?»

И по прошествии времени, когда сыграл с Карагандой в еврокубках, а сейчас попал в сборную, — понял, что играю эти матчи. И нахожусь в полном восторге от того, что могу вывести своих парней на такую игру, состязаюсь с большими футболистами. Это такой драйв! То, что у меня не произошло в бытность игроком, происходит в качестве тренера.

В ЦСКА я немного играл за основу в чемпионате России, за «Спартак» — в Кубке Содружества, на сборах. В армейском клубе мне помешали себя реализовать и закрепиться обстоятельства. А в спартаковском была абсолютно моя вина, что я не смог стать конкурентоспособным. До сих пор досадно, что так мало поработал с таким легендарным тренером, как Олег Романцев. Хотя знал, что он обо мне хорошего мнения. После сборов в Израиле приехал вице-президент клуба Григорий Есауленко и сказал, что Олег Иванович подписывает со мной контракт. Он сказал, что Романцев даже произнес фразу: «Через полгода он будет играть у меня в сборной!»

Это меня воодушевило, но я умудрился все разбазарить. Хоть у меня разговоров с Романцевым не было — он всегда держал с футболистами дистанцию. До сих пор вспоминаю, как и что он делал, — сказал Адиев «СЭ».

Полностью интервью Магомеда Адиева читайте на сайте «СЭ».

Магомед Адиев
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
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8
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 - : -
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