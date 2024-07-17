Главный тренер «Ахмата»: «Конате и Тимофеев — две ощутимые потери»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» заявил, что было бы неправильно удерживать в команде Мохаммеда Конате и Артема Тимофеева.

— «Ахмат» пока не так активен на трансферном рынке. Это на вас давит?

— Да, у нас есть определенные проблемы с составом. Но я бы не сказал, что это все на меня давит. Не зацикливаюсь на ситуации. Просто знаю, что руководство клуба работает над трансферами, над усилением «Ахмата». Переговоры ведутся. Думаю, в ближайшее время объявим новичков. А если буду сидеть и горевать из-за того, что кто-то к нам не приходит... Зачем? В моем распоряжении уже есть набор качественных исполнителей. И этот ресурс я должен использовать по максимуму! Качественно подготовить команду к чемпионату. Считаю, подходим к сезону в неплохой форме.

— Но новичков-то почти нет...

— Конечно, если в ближайшее время не будет пополнения, не следует исключать срывов в плане результатов. К этому нужно быть готовым. Я и руководству клуба о такой перспективе тоже сказал. Надеюсь, все будет хорошо и мы пополнимся качественными игроками.

— Конате было нереально удержать?

— Я с ним разговаривал. Он хотел сменить обстановку, чемпионат. По-человечески я его понял.

— Но где он в итоге окажется?

— Мне кажется, Конате не испытывает проблем с предложениями. Видимо, выбирает оптимальный вариант.

— Тимофеев перешел в «Локомотив». Потеря?

— Да. Конате и Тимофеев — две ощутимые потери. Хотел сохранить обоих в клубе, но... У парней подошли к концу их контракты с «Ахматом». Артем получил более выгодное финансовое предложение, решил его принять. Тут точно нет ничего зазорного. И Тимофеев, и Конате — профессионалы, все силы отдали «Ахмату». По самоотдаче к ним вообще никаких вопросов нет. Было бы неправильно с нашей стороны их удерживать. Считаю, что, если игрок нацелился уйти, его лучше отпустить. В команде должны быть только мотивированные футболисты.