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Сегодня, 16:45

Адиев считает, что Соболев уже никогда не сможет вернуться в «Спартак»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос, возможно ли возвращение нападающего «Зенита» Александра Соболева в «Спартак».

«Думаю, что обратного пути нет. Мосты сожжены. Это уже будет проблема для болельщиков. Да и для руководства, тренеров... Когда ты уже отпустил человека и работаешь в другом направлении, его возвращать... Мне кажется, что, как правило, это не работает», — сказал Адиев «РБ Спорт».

Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата России 27-летний форвард провел 11 матчей за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
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Александр Соболев
Магомед Адиев
ФК Спартак (Москва)
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