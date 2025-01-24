Адиев считает, что Соболев уже никогда не сможет вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос, возможно ли возвращение нападающего «Зенита» Александра Соболева в «Спартак».

«Думаю, что обратного пути нет. Мосты сожжены. Это уже будет проблема для болельщиков. Да и для руководства, тренеров... Когда ты уже отпустил человека и работаешь в другом направлении, его возвращать... Мне кажется, что, как правило, это не работает», — сказал Адиев «РБ Спорт».

Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата России 27-летний форвард провел 11 матчей за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.