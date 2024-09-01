Адиев сообщил об уходе с поста главного тренера «Ахмата»

Сегодня, 11:18
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев заявил, что покинул грозненскую команду.
«После матча подписали бумаги, я ушел из «Ахмата». Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем», — сказал Адиев matchtv.ru.
47-летний специалист возглавлял «Ахмат» с апреля этого года. Под его руководством грозненцы провели 19 матчей, одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и уступили в 8 встречах.
После 7 матчей «Ахмат» с 5 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. 31 августа команда на своем поле сыграла вничью с «Акроном» (0:0) в матче 7-го тура.