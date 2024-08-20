Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:19

Адиев: «В российском футболе крутятся намного больше денег, чем в Казахстане»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев сравнил чемпионаты России и Казахстана.

— Некорректно говорить, что превосходит сильно, — приводит слова Адиева Meta-ratings.kz. — Но, конечно, в российском футболе крутятся намного больше денег, чем в Казахстане. А если есть больше денег, значит, у тебя играют более сильные футболисты — легче привозить качественных иностранцев.

— Есть ли в Казахстане футболисты, которых с удовольствием забрали бы в «Ахмат»?

— Максим Самородов (смеется). Конечно, еще есть интересные парни, тот же Ислам Чесноков или Алибек Касым. У них еще и подходящий возраст. Так что, думаю, они могли бы быть интересны не только «Ахмату», но и другим клубам РПЛ.

Источник: Metaratings
Магомед Адиев
ФК Ахмат
0
Читайте также
Российский альпинист Сергей Нилов пропал в горах Пакистана
Чемпионат Италии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
В Госдуме прокомментировали идею запрета мигрантам переезжать в РФ с семьями
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фаринья — о возможном переходе в «Зенит»: «Если будет такая возможность, то почему нет?»