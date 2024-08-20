Адиев: «В российском футболе крутятся намного больше денег, чем в Казахстане»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев сравнил чемпионаты России и Казахстана.

— Некорректно говорить, что превосходит сильно, — приводит слова Адиева Meta-ratings.kz. — Но, конечно, в российском футболе крутятся намного больше денег, чем в Казахстане. А если есть больше денег, значит, у тебя играют более сильные футболисты — легче привозить качественных иностранцев.

— Есть ли в Казахстане футболисты, которых с удовольствием забрали бы в «Ахмат»?

— Максим Самородов (смеется). Конечно, еще есть интересные парни, тот же Ислам Чесноков или Алибек Касым. У них еще и подходящий возраст. Так что, думаю, они могли бы быть интересны не только «Ахмату», но и другим клубам РПЛ.