Адиев — об 1:5 от «Зенита»: «Захотелось сыграть против Питера в более открытый футбол»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» назвал причины крупного поражения от «Зенита».

— Нельзя не спросить вас про матч с «Зенитом» (1:5). Что произошло с вашей командой?

— После серии побед из пяти игр и решения задачи остаться в РПЛ ребятам, думаю, уже не хватило мотивации. Как ни крути, в таких ситуациях наступает определенная расслабленность. Я же не смог найти нужные слова для футболистов. Ну и тренерские тактические решения тоже не сработали.

— Какие именно?

— Понимал, что после пяти побед на стадион придет много болельщиков. Люди в нас поверили. Когда уже ничего над нами не довлело, мне захотелось сыграть против «Зенита» в более открытый футбол. Однако мы оголили зоны, гости начали получать мячи за спинами наших защитников, использовали свои моменты. Что ж, это поражение тоже станет для меня хорошим уроком. На сегодняшний день наша команда должна играть против Питера все-таки в другой футбол, чтобы добиваться результата.

— Шелия не попал даже в заявку.

— Да. Он предыдущие игры провел на уколах. Поэтому в последних двух турах уже принять участия не смог. Мы его освободили.

— Как реагировали на комментарии людей в интернете, что «Ахмат» вообще не особо хотел сопротивляться «Зениту» и просто обозначал борьбу в той встрече?

— Стараюсь такие вещи не читать и никак на них не реагировать. Это подход болельщиков. Это эмоции. Когда мы обыграли в Самаре «Крылья», тоже писали, что волжане нам чуть ли не отдали этот матч... Людям же всего не объяснишь. Некоторые все время ищут какой-то негатив, подвох.

Тренеры не должны обращать на это внимание. Всегда себе говорю: при поражениях не следует себя закапывать, а при победах не нужно возвышаться над другими. Должен быть баланс, когда специалист сухо и трезво оценивает те или иные ситуации, а не поддается эмоциям. Значение имеет только результат. Только по нему меня и будут оценивать.