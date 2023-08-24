Адиев вспомнил, как его встретили в ЦСКА: «Приезжаю в гостиницу, хлопаю глазами. Подошел Семак: «Магомед, приветствую, чем помочь?»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил, как его, новичка ЦСКА в 1999 году, встретили партнеры по команде.

— Доводилось ли вам в течение карьеры сталкиваться с предвзятым отношением к себе из-за национальности?

— В коллективе — никогда, там у меня всегда были прекрасные отношения. В том числе и в ЦСКА. Как-то приезжаю в гостиницу, подхожу к ресепшен. А я в тот момент всего второй раз в жизни в Москве был! Хлопаю глазами, не понимаю, что от меня требуется. Тут проходит капитан команды Семак, я понимаю, что он, наверное, и знать не знает, кто я такой. А он сам подходит: «Магомед, приветствую тебя. Чем могу помочь?»

На сборы приезжаю, заселяюсь — звонок. Вратарь Андрей Новосадов. «Молодой, ты что делаешь?» — «Ничего. В номере». — «Поднимайся в такой-то номер!» Думаю — ругать за что-то будут. Захожу, а там вся команда сидит, общаются друг с другом. Просто фантастический коллектив! — сказал Адиев «СЭ».

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