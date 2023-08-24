Главный тренер сборной Казахстана - о словах одного из руководителей ЦСКА: «Заплачу деньги тому, кто сломает Адиева!»

Главный тренер сенсационной сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил слова одного из руководителей ЦСКА в конце 1990-х — начале 2000-х, сказанные в раздевалке футболистам армейской команды.

— В ЦСКА же у вас были как раз чеченские руководители — президент Шахруди Дадаханов, начальник команды Авалу Шамханов. Какие обстоятельства там помешали?

— Я ждал от них большей поддержки. В 20 лет провел хороший сезон в первой лиге за «Анжи», и у меня была куча предложений. «Спартак» тогда на меня претендовал, «Динамо» было близко. Тот же Шамханов, который играл еще у моего отца и был вхож в нашу семью, уговорил меня перейти в ЦСКА.

Но на деле все оказалось совершенно по-другому. Мне не давали даже родителей в Москву привезти, сказали жить на базе в Архангельском. А там один сторож живет! И ходишь с ним по трем этажам. Тогда ни мобильных телефонов, ни каких-то других средств связи не было. Я только с войны перевез родителей в Махачкалу, и мне хотелось чаще их видеть. Но руководителям я был только «должен». А так в жизни не бывает. Никогда человек в одну сторону не «должен». Что-то нужно и назад получать. Вот эти обстоятельства очень сильно помешали мне реализовать себя в ЦСКА.

— Главный тренер того ЦСКА Олег Долматов считался тактически передовым. Чуть ли не первым в России отказался от игры с либеро. Вы чувствовали, что в этом отношении он на шаг впереди других?

— Да, он довольно интересный тренер, вносил что-то новое. Но все претензии шли от руководителей. Думаю, что они Олегу Васильевичу передавались, и я чувствовал это. Хотя и не могу все время говорить что-то отрицательное в адрес ЦСКА — клуба, в котором я дебютировал в премьер-лиге. Но поддержки, когда тебе 19 лет, не хватало. Дали бы просто снять квартиру и привезти родителей!

Зарплату всем платили, а мне задерживали. Ну, и самое главное — когда я все-таки приехал с «Анжи» на Песчаную, мы выиграли — 3:1, я в первом тайме забил два гола, Олег Корнаухов после матча говорит: «Мага, мы знали, что к тебе руководители плохо относятся. Но когда он забегает в перерыве в раздевалку и орет: «Я заплачу деньги тому, кто сломает Адиева!», это говорит обо всем» (судя по всему, речь идет об Авалу Шамханове, — Прим. И.Р.).

Но, если честно, по прошествии времени я благодарен и таким руководителям. Это сущность людей — ты их никогда не исправишь! Сейчас, когда вижу подобных, подхожу и подаю руку. Они меня закалили! Благодаря им я стал сильнее. Это дало мне понимание, что можно говорить футболисту, а что нельзя. И даже после каких-то побед ты не надеваешь на себя корону, а после поражений — не закапываешь себя. Ты можешь сегодня проиграть, но должен сделать правильный анализ, должен держать удар. А когда выигрываешь, то должен понимать, что завтра тебя ждет очередное испытание, — сказал Адиев «СЭ».

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