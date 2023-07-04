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Сегодня, 14:54

Адиев: «Решение о переходе в «Бешикташ» нужно принимать самому Зайнутдинову, я его поддержу в любом случае»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа» к полузащитнику ЦСКА и казахстанской национальной команды Бахтиеру Зайнутдинову.

«Бахтиер и так выступает в серьезном клубе. Единственный минус, что сейчас есть санкции на российский спорт, нет еврокубков. Если с этой стороны рассмотреть, то переход в турецкую лигу в какой-то мере, наверное, будет плюсом. «Бешикташ» — клуб серьезного уровня, решение нужно принимать самому Зайнутдинову, я его поддержу в любом случае. Если на него серьезно рассчитывает тренер команды, то нужно разговаривать и если все совпадет, будет только плюс», — цитирует Адиева Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне Зайнутдинов принял участие в 27 матчах за ЦСКА во всех турнирах, отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/adiev-beshiktash-klub-seryoznogo-urovnya-reshenie-nuzhno-prinimat-samomu-zainutdinovu-ya-ego-podderzhu-263509/
Магомед Адиев
Футбол
ФК Бешикташ
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