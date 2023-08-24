Адиев — о работе в «Анжи»: «Шел на тренировку и узнавал, что поле не оплатили. Приходилось разворачиваться»

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал о работе в махачкалинском клубе.

— А теперь о Кадиеве. Вы назвали его жемчужиной, но ведь условия работы в «Анжи» были чудовищные. Неужели не вспоминаете об этом с содроганием?

— Содроганий не было. Я понимаю, на что иду. От меня никто ничего не скрывал. Есть возможность проявить себя в премьер-лиге, но возможностей клуба РПЛ у нас нет. Есть определенные футболисты, других взять не можем. Хочешь — иди, хочешь — нет. Конечно, я с большой радостью туда пошел, потому что это был мой шанс себя проявить и проверить, который не получил бы где-либо еще.

Мне неважно было, на чем мы летаем, что мы едим, в каких гостиницах живем. Это вообще не имело для меня никакого значения! Для меня было важно, что нахожусь в премьер-лиге — значит, уже по-своему особенный. Мне выпал шанс состязаться с другими тренерами РПЛ. И считаю, что в тех реалиях мы сделали все, что могли. Набрали 21 очко, играя второй круг дублерами. Некоторые футболисты, тот же Данил Глебов, после нашей совместной работы пошли на повышение.

Да, наша команда вылетела, но все и так понимали, что это случится. Я ребятам говорил: «Важно, как мы вылетим. И это зависит от нас». Мы не стали последними, «Енисей» закончил ниже нас. В прошлом году «Торпедо» и «Химки» набрали очков меньше нас тогдашних, хотя составы и финансы были несопоставимы. По прошествии времени считаю, что мы выглядели достойно.

— Капитан «Ростова» поздравил вас, когда Данию обыграли?

— Сейчас Глебов — большой человек, ему не до меня, ха-ха! А на первых порах писал, приветы передавал.

— Когда команде не берут обратные билеты из Тулы в Махачкалу и крутись как хочешь; когда выселяют за неуплату из гостиницы в Кисловодске, куда команда заселилась вроде как на несколько месяцев; когда присылают на карточки игрокам вместо зарплаты за несколько месяцев сто тысяч рублей — это же сумасшедшая закалка. После этого вообще ничего не страшно?

— А еще когда ты на тренировку идешь, подходишь к полю, а тебе говорят: «Мы вам сегодня не даем тренироваться на этом поле, потому что вы его не оплатили». Приходится разворачиваться и придумывать что-то другое.

Смотрю на эти вещи под совершенно другим углом. Трудности делают нас сильнее! Понятно, что это отнимает много энергии, футболисты начинают фыркать. Но ты должен их склонить на свою сторону. Можно опустить руки, а можно через пять дней выйти против условного «Динамо» и выглядеть достойно, — сказал Адиев «СЭ».

46-летний специалист возглавлял «Анжи» в сезоне-2018/19. По итогам сезона махачкалинцы заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетели из высшего дивизиона.

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