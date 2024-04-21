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Сегодня, 20:12

Адиев: «Случайно узнал, что команда решила сходить в ресторан поговорить. «Ахмат» на правильном пути»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, что происходило в раздевалке команды после победы над ЦСКА (2:1) в 25-м туре РПЛ.

«Вообще считаю, что в раздевалке всегда должен говорить один человек — главный тренер. Поэтому в раздевалке занимался своими прямыми обязанностями. Я поблагодарил ребят за победу, поздравил и сказал, что они стали коллективом. Ребята выиграли матч не на поле, а 3-4 дня тому назад, когда я случайно узнал, что команда сама решила собраться и сходить в ресторан поговорить. Когда я это узнал, понял, что «Ахмат» на правильном пути. Они становятся коллективом», — цитирует Адиева Sport24.

Адиев возглавил «Ахмат» в апреле 2024 года. На данный момент грозненская команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

Источник: Sport24
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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