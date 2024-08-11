Адиев: «До зимнего окна будем играть этим составом»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, что в команде больше не будет новых игроков до зимнего трансферного окна.

— Есть ли еще необходимые позиции для усиления в «Ахмате»?

— Летом уже нет. До зимнего окна будем играть этим составом. Руководство выполнило мои пожелания по усилениям позиций. Единственное, что плохо — они приехали только к началу чемпионата. Пока у них нет недельных циклов, не самая оптимальная форма. В сентябре будет пауза, будем их подводить. Но любого тренера спросите про усиление — каждый скажет, что всегда оно нужно.