Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:23

Адиев заявил, что останется в сборной Казахстана до конца года

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос о своем будущем в сборной Казахстана.

«Очень сложный вопрос, я пока не знаю, что буду делать. У нас были определенные договоренности с федерацией футбола Казахстана, что я продолжу работать, в любом случае у меня контракт до конца года, буду его отрабатывать. Что касается «Ахмата», мы договорились с президентом клуба, что обсудим все после окончания сезона», — цитирует Адиева «Газета.Ru».

Адиев был назначен главным тренером сборной Казахстана в 2022 году. В апреле 2024-го он возглавил «Ахмат», который на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

Источник: Газета.Ru
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
0
Читайте также
Источник: в 2021 году китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио
Названы лучшие россияне в регулярном чемпионате НХЛ
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Сочи» — «Урал»: стартовые составы на матч РПЛ
Баранник считает, что у «Зенита» самые реальные шансы на чемпионство из-за нестабильности конкурентов
«Зенит» — «Оренбург»: хозяева выигрывают после первого тайма
Клаудиньо забил 20-й гол «Зенит»
Федотов заявил, что в ЦСКА готовят смену Акинфееву
Калинин: «Краснодар» уже не тот — все выносы на Кордобу, они играют просто»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Сочи» — «Урал»: стартовые составы на матч РПЛ