Адиев заявил, что у некоторых казахстанских футболистов были переговоры с клубами РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил шансы футболистов, выступающих в чемпионате Казахстана, перейти в РПЛ.

«Мне сложно говорить, не вникаю в это. Зависит от заинтересованности клубов. Разговоры были, но не сложилось по некоторым игрокам, чтобы они перебрались в РПЛ. Одного их желания недостаточно, много факторов должно произойти, чтобы человек перешел в другой чемпионат», — приводит слова Адиева Metaratings.ru.

45-летний российский тренер возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года. Под его руководством национальная команда провела 10 официальных матчей, одержав 5 побед при 4 поражениях и 1 ничейном результате.