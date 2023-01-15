Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА этой зимой. Игроком интересуются три аргентинских клуба

Как стало известно «СЭ», нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может покинуть клуб в ходе зимнего трансферного окна.

На Гайча претендуют три аргентинских клуба: «Эстудиантес», «Индепендьенте» и «Аргентинос Хуниорс». Аргентинцы хотели бы усилиться Адольфо в преддверии важных матчей в кубке Либертадорес.

23-летний футболист играет в ЦСКА с августа 2020 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока — 1,80 миллиона евро. В этом сезоне РПЛ он провел 8 матчей, забив 1 гол.