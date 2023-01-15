Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА этой зимой. Игроком интересуются три аргентинских клуба

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Как стало известно «СЭ», нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может покинуть клуб в ходе зимнего трансферного окна.
На Гайча претендуют три аргентинских клуба: «Эстудиантес», «Индепендьенте» и «Аргентинос Хуниорс». Аргентинцы хотели бы усилиться Адольфо в преддверии важных матчей в кубке Либертадорес.
23-летний футболист играет в ЦСКА с августа 2020 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока — 1,80 миллиона евро. В этом сезоне РПЛ он провел 8 матчей, забив 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования