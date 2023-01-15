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Сегодня, 17:39

Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА этой зимой. Игроком интересуются три аргентинских клуба

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Адольфо Гайч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может покинуть клуб в ходе зимнего трансферного окна.

На Гайча претендуют три аргентинских клуба: «Эстудиантес», «Индепендьенте» и «Аргентинос Хуниорс». Аргентинцы хотели бы усилиться Адольфо в преддверии важных матчей в кубке Либертадорес.

23-летний футболист играет в ЦСКА с августа 2020 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока — 1,80 миллиона евро. В этом сезоне РПЛ он провел 8 матчей, забив 1 гол.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Реал
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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Адольфо Гайч
ФК Индепендьенте (Авельянеда)
ФК ЦСКА (Москва)
ФК Эстудиантес (Ла-Плата)
0
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