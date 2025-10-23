Гайч: «Если бы мне в ЦСКА больше доверяли, я бы проявил себя гораздо лучше»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», ответил на вопрос о своем будущем.

«Я пока не знаю, что будет в будущем. Посмотрим. Сейчас я в «Крыльях». А когда закончится моя аренда здесь, то закончится и мой контракт с ЦСКА.

Я всегда хотел играть за ЦСКА. Но сейчас все мои мысли полностью сконцентрированы на «Крыльях». Я постараюсь показать свой лучший футбол для этой команды. Я считаю, в ЦСКА мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, я бы проявил себя гораздо лучше», — приводит слова Гайча Legalbet.

26-летний Гайч перешел в «Крылья Советов» летом 2025 года. В текущем сезоне он провел за клуб 2 матча в чемпионате России, не отличившись результативными действиями.