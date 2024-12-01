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Добровинский: «Прямо слышу возмущение: «Все платят судьям взятки вовремя, а в Самаре в кредит. Еще и ждали, пока курс рубля упал!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в российском футболе.

«Новость о том, что местный футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей за взятки судьям и не отдает, меня возмутила до предела. И даже, можно сказать, обескуражила. Уверен, что уровень негодования охватил все футбольные команды высшей лиги — и «Зенит», и «Спартак», и многие другие.

Прямо слышу слова возмущения отовсюду: «Все платят судьям взятки вовремя, а самарцы мало того, что в кредит работают — так еще специально дождались, пока курс рубля упал. Это неслыханная наглость. Это не по правилам! Руководство РФС должно — нет, просто обязано с этим разобраться. Подобным привилегиям не место в нашем футболе», — сказал Добровинский «СЭ».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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