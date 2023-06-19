Адвокат Баринов рассказал, может ли Россия выдать Нидерландам Промеса, приговоренного к тюрьме

Адвокат Юрий Баринов прокомментировал новость о том, что нападающего «Спартака» Квинси Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы.

«Если у России и Нидерландов есть правовой договор о выдаче виновных, то Промес должен будет покинуть Россию. Насколько я помню, такой договор был. Работает ли он сейчас? Думаю, сейчас это неизвестно. Но по договору мы обязаны выдать виновного в страну, где он совершил преступление. Тут уже ничего преступнику не поможет. Если бы такого договора между странами не было, то господин Промес мог бы спокойно находиться в России и продолжать играть», — цитирует Баринова Sport24.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Кроме того, в конце мая сообщалось, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения Промесу в причастности к контрабанде двух партий кокаина.