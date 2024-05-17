Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:46

Адвокат Бушманов считает хорошим знаком, что Промеса освободили из-под стражи

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию издания Het Parool, что нападающего «Спартака» Квинси Промеса отпустили на свободу под подписку о невыезде из ОАЭ.

Ранее «СЭ» также сообщил, что в деле Промеса не произошло изменений, несмотря освобождение футболиста из-под стражи в Дубае.

«То, что суд, рассматривающий ход об экстрадиции, изменил меру пресечения Промесу, не означает однозначно благополучное для него завершение юридической процедуры. Однако такое отношение суда к вопросу о мере пресечения, уже может косвенно свидетельствовать, что не все так однозначно с заявленным ходатайством об экстрадиции. Возможно, дубайская сторона затребует дополнительные аргументы его обоснования. Процедура рассмотрения может растянуться на неопределенно долгое время. Если Квинси будет строго соблюдать все установленные судом ограничения и не нарушать законодательство и обычаи ОАЭ, то шанс на положительный для него исход значительно повысится», — сказал Бушманов «СЭ».

Зимой 2024 года Промес отправился в Дубай на сборы вместе со «Спартаком», но не смог вернуться с командой в Москву. Позднее стало известно, что футболист попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Игрок был задержан местной полицией в аэропорту, когда собирался улетать в Москву.

В марте Промес был помещен под стражу в ОАЭ, в то же время прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию игрока. На родине футболист приговорен к 7,5 годам заключения.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Звезду американского футбола Баткера травят за традиционные ценности
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Вучич процитировал речь маршала Жукова о неблагодарности западных стран
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
Кардиолог назвал неочевидные факторы развития артериальной гипертонии
Польский генерал потребовал от Запада остановить конфликт с РФ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тошич назвал золотой гол за ЦСКА самым важным в карьере

В ЦСКА рассказали о восстановлении вратаря Торопа от двойного перелома костей черепа