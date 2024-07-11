Адвокат Бушманов назвал маловероятным арест Соболева за нарушение, связанное с тонировкой

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость, что нападающего «Спартака» Александра Соболева оштрафовали из-за тонировки на автомобиле.

По данным Telegram-канала Mash, сотрудники правоохранительных органов остановили форварда 2 июля во время поездки по Воробьевым горам. Его оштрафовали на 500 рублей. Теперь Соболев обязан избавиться от тонировки, в противном случае ему грозит 15 суток ареста.

«Арест Александра Соболева за нарушение, связанное с тонировкой автомобиля, маловероятен. В большинстве случаев нарушение правил тонировки стекол транспортного средства, согласно КоАП РФ, влечет за собой административный штраф. Размер штрафа обычно составляет от 500 до 1500 рублей. Административный арест на 15 суток является судебной мерой наказания, которая применяется за более серьезные правонарушения или рецидив административных деяний. В контексте тонировки, такая мера воздействия применяется крайне редко, когда имеет место явное неоднократное игнорирование требований закона. Таким образом, если это первичное или не часто повторяющееся нарушение со стороны спортсмена и он оплачивает налагаемые штрафы своевременно, то административное дело завершится только наложением штрафа в размере 500 рублей», — сказал Бушманов «СЭ».

Бушманов также посоветовал Соболеву не попадать в умышленно нелепые ситуации.

«Однако, стоит помнить, что показательно-строгие профилактические судебные процессы в России, не редкость. Особенно в отношении публичных лиц, с которых может брать пример молодежь. Соболеву и его коллегам по спорту, рекомендовал бы не создавать умышленно нелепых ситуаций, нарушающих законодательство, портящих личный имидж и репутацию их спортивных клубов», — добавил Бушманов.

10 июля сообщалось, что трансфер 27-летнего нападающего в «Зенит» сорвался. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не получал предложения от сине-бело-голубых по Соболеву.