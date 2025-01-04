Адвокат Бушманов назвал высокими шансы Промеса на возвращение в Россию

Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» оценил шансы возвращения бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию при разрешении покинуть территорию ОАЭ.

Ранее «СЭ» сообщил, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покидать территорию страны.

«Полагаю, что шансы для возвращения Квинси в Россию в настоящее время достаточно велики, как юридические, так и фактические. Во-первых, на неоднократные требования амстердамского суда об экстрадиции власти ОАЭ последовательно отвечали отказом. Во-вторых, сроки разрешения юридических вопросов в отношении Промеса уже перешли годовую черту, что требует принятия какого-либо окончательного решения. Тот факт, что Промес находится в Дубае, ведет себя добропорядочно, свободно передвигается с ограничением лишь в виде подписки о невыезде и даже выступает за местный клуб, только в его пользу», — сказал Бушманов «СЭ».

Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

После зимних сборов команды в прошлом сезоне его задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Его обвиняют в ножевом нападении на двоюродного брата и в контрабанде наркотиков. С осени 2024 года нападающий выступает за клуб из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Денис Сафронов