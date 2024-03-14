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14 марта, 08:36

Адвокат Бушманов объяснил, от чего зависит возможное возвращение Промеса в Россию

Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» ситуацию с арестом нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Дубае.

Футболист не смог улететь вместе с командой со сборов в конце февраля — нидерландца задержали за то, что он попал в ДТП и оставил место происшествия.

13 марта стало известно, что 32-летний Промес задержан в Дубае. Прокуратура Нидерландов заявила, что будет требовать экстрадиции игрока, которого приговорили на родине к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата и к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

«Безусловно, шанс на благополучный возврат Промеса в Россию все еще остается. Однако решение этого вопроса теперь напрямую зависит от благосклонности судебных властей ОАЭ. Нидерландские правоохранители воспользовались допущенным Квинси нарушением законодательства ОАЭ и успешно реализовали свое право на «красную карточку», то есть на так называемое красное уведомление или ордер на арест в целях экстрадиции по судебному решению. Решение этого вопроса, с учетом особенностей судопроизводства в ОАЭ, может занять не один месяц.
Повлиять на окончательное решение могут многие нюансы: от поведения самого Квинси и грамотных действий его защиты до внешнеполитических взаимоотношений России и ОАЭ. Остается надеяться, что фортуна будет на стороне Промеса и его футбольная карьера не завершится на тюремных нарах», — сказал Бушманов корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

В ночь на 14 марта адвокаты Промеса выступили с заявлением по поводу задержания футболиста в Дубае и его возможной экстрадиции в Нидерланды.

Квинси Промес. Промес заключен под стражу в ОАЭ, ему грозит депортация. Худший сценарий для «Спартака» начался?
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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