Адвокат Бушманов предположил, как Сафонов смог покинуть Россию, не оплатив алименты

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как российский вратарь Матвей Сафонов покинул страну при неуплате алиментов в размере 60 миллионов рублей бывшей супруге Анастасии Сафоновой.

Ранее юрист экс-супруги Сафонова заявил, что ему неизвестно каким образом вратарь покинул территорию Российской Федерации. Он также отметил, что бывшая жена игрока «ПСЖ» не получала выплат по алиментам.

«Вероятно, что по этой задолженности заинтересованным лицом не было инициировано возбуждение исполнительного производства. Соответственно, службой судебных приставов не может быть наложен запрет на выезд Матвея за пределы Российской Федерации», — сказал Бушманов «СЭ».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Денис Сафронов