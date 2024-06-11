Адвокат Бушманов рассказал, через сколько Сафонову могут разрешить выезд из России

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, через сколько вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова могут выпустить из страны после уплаты долгов по алиментам.

Ранее о снятии с Сафонова запрета на выезд из страны сообщил журналист Иван Карпов, однако источник Baza уточнил, что голкипер погасил задолженность в 22 тысячи рублей из 60 миллионов.

«В большинстве случаев снятие запрета на выезд происходит в течение 1-3 рабочих дней после оплаты задолженности и предоставления доказательств приставу. Пристав выносит постановление и направляет его для исполнения в органы пограничной службы», — сказал Бушманов «СЭ».

В конце мая сообщалось о переговорах «ПСЖ» по трансферу россиянина. По информации СМИ, Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.