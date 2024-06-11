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Сегодня, 18:05

Адвокат Бушманов рассказал, через сколько Сафонову могут разрешить выезд из России

Константин Белов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, через сколько вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова могут выпустить из страны после уплаты долгов по алиментам.

Ранее о снятии с Сафонова запрета на выезд из страны сообщил журналист Иван Карпов, однако источник Baza уточнил, что голкипер погасил задолженность в 22 тысячи рублей из 60 миллионов.

«В большинстве случаев снятие запрета на выезд происходит в течение 1-3 рабочих дней после оплаты задолженности и предоставления доказательств приставу. Пристав выносит постановление и направляет его для исполнения в органы пограничной службы», — сказал Бушманов «СЭ».

В конце мая сообщалось о переговорах «ПСЖ» по трансферу россиянина. По информации СМИ, Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Адвокат экс-супруги Сафонова отреагировал на информацию о погашении долга в 22 тысячи рублей
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Источник: Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей, запрет на выезд из страны не снят
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