Адвокат Бушманов рассказал, какое наказание грозит «Крыльям Советов» за подкуп судей

Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» объяснил, какое наказание может грозить «Крыльям Советов» за взятки преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

«Исходя из контекста, сообщенного губернатору региона представителем клуба «Крылья Советов», речь может идти о совершении преступления по статье 184 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Возможно, речь о денежных средствах, которые были переданы (или планировалось передать) для подкупа спортивных судей, профессиональных спортсменов, тренеров, руководителей команд или других организаторов соревнования в целях оказания противоправного влияния на результат официального спортивного матча. Максимальная уголовная ответственность, предусмотренная частью 4 статьи 184 УК, — семь лет лишения свободы», — сказал Бушманов «СЭ».

Также Бушманов рассказал, под какие еще статьи Уголовного кодекса РФ подпадают действия клуба.

«Поскольку организационно-правовая форма клуба — акционерное общество (АО), а его учредителем является правительство Самарской области, также возможна квалификация противоправных действий виновных по признакам части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и по статье 204 УК РФ (Коммерческий подкуп), где наказание соответственно до 10 и 12 лет лишения свободы. Полагаю, что после обнародованного заявления губернатора следственными органами будет возбуждено уголовное дело и проведено скрупулезное расследование. Коррупция в спорте недопустима, и ее проявления необходимо выявлять и жестко пресекать», — добавил Бушманов.

О долге клуба заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона сообщил, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей. По данным чиновника, на коррупцию в российском футбольном судействе тратится 500 миллионов рублей в год. Губернатор добавил, что такая система работает в судейском корпусе последние годы и «все условно с ней согласились».

После 16 туров самарцы занимают 12-е место в таблице РПЛ.

Александр Абустин