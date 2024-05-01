Адвокат Бушманов считает, что Промес может избежать экстрадиции в Нидерланды и вернуться в Россию из ОАЭ

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о закрытии дела нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае.

«Промес не может покинуть территорию ОАЭ до разрешения запроса об его экстрадиции в Нидерланды. Слушание в суде может занять несколько месяцев. На его время суд вправе избрать любую меру пресечения: от обязательства о явке, до ареста. Исход рассмотрения во многом будет зависеть от тактически выверенной защиты. На мой взгляд, основной упор необходимо делать на возможной политической составляющей уголовного преследования игрока российской команды. Учитывая теплые взаимоотношения между Россией и ОАЭ имеются реальные перспективы отклонения запроса [экстрадиция в Нидерланды — прим. «СЭ»] по любым, даже чисто формальным основаниям. Тогда у Промеса будет возможность вернуться в Россию и продолжить спортивную карьеру», — сказал Бушманов «СЭ».

В середине марта 2024 года 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023-м форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.