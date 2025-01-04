Адвокат Бушманов считает, что Промесу могут предоставить статус политического беженца при возвращении в Россию

Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» заявил, что при возвращении в Россию, бывшему нападающему «Спартака» Квинси Промесу могут предоставить статус политического беженца.

Ранее «СЭ» сообщил, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покидать территорию страны.

«Если суд разрешит ему покинуть ближневосточную страну, то ехать ему кроме гостеприимной для него России, пожалуй, и некуда. Ведь он объявлен в международный розыск как осужденный, а у России отсутствует договор об экстрадиции с Нидерландами. Так что из РФ его никто не выдаст и даже, возможно, будет удовлетворено ходатайство о предоставлении футболисту статуса политического беженца. Основания для такого решения также есть», — сказал Бушманов «СЭ».

Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

После зимних сборов команды в прошлом сезоне его задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Его обвиняют в ножевом нападении на двоюродного брата и в контрабанде наркотиков. С осени 2024 года нападающий выступает за клуб из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Денис Сафронов