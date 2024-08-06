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Сегодня, 17:40

Адвокат Бушманов считает, что требования Федотова к ЦСКА не имеют под собой правовых оснований

Сергей Жуков
корреспондент
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Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» объяснил отказ РФС Владимиру Федотову в его иске к ЦСКА о выплате денежной компенсации в размере 200 миллионов рублей.

«В данной ситуации позиция клуба предельно юридически логична, поскольку опирается на четко прописанные условия контракта, заключенного с Владимиром Валентиновичем. Договор, подписанный обеими сторонами, содержит пункт о расторжении в одностороннем порядке со стороны клуба в случае, если команда по итогам сезона займёт место в турнирной таблице ниже пятого. Это стандартная практика в профессиональном спорте, где результаты работы напрямую влияют на дальнейшее сотрудничество. По завершении сезона команда под руководством Владимира Федотова заняла шестое место, что автоматически активировало пункт контракта о его односторонним расторжении», — сказал Бушманов «СЭ»

Также адвокат считает, что ЦСКА не нарушал никаких договоренностей.

«Клуб действовал строго в рамках договоренностей, никаких нарушений со стороны ЦСКА не допущено. Требования к клубу о выплате компенсации, на мой взгляд, не имеют под собой правовых и фактических оснований, поскольку расторжение контракта произошло в полном соответствии с условиями, согласованными обеими сторонами. Уверен, что суд, руководствуясь принципами объективности и непредвзятости, подтвердит правоту позиции клуба», — добавил Бушманов.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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