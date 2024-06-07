Адвокат Бушманов заявил, что у Сафонова пять дней для выплаты долгов по алиментам

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как долго может продлиться запрет на выезд из России для вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

Ранее стало известно, что Сафонову 6 июня ограничили выезд из страны, так как у него накопился долг по алиментам в размере 60 млн рублей.

«В случае отказа от добровольного исполнения решения суда, пристав возбуждает исполнительное производство. И если в пятидневный срок выплаты должником не производятся, то пристав в праве применить, в качестве одной из мер, ограничение на выезд за пределы государства. Оно будет действовать, пока должник полностью не погасит долг и штрафные санкции за отказ добровольно исполнить решение суда», — сказал Бушманов «СЭ».

Сейчас вратарь находится в расположении сборной России в Минске и готовится сыграть в товарищеском матче с Белоруссией. После встречи за национальную команду Сафонов должен был отправиться во Францию для подписания контракта с «ПСЖ».