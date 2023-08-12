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Сегодня, 19:12

Адвокат Добровинский рассказал, что может грозить Дзюбе за инцидент с журналистом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Адвокат Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» высказался об инциденте нападающего Артема Дзюбы с журналистом «РБ Спорт» после матча четвертого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

После игры Дзюба нагрубил журналисту, заявив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь».

«Конечно, это не очень красиво. Но страшной угрозы возбуждения уголовного дела я не вижу. Все будет зависеть от того, как слова Дзюбы воспринимал человек, которому угрожали. Если журналист воспринял это серьезно, говорит, что испугался и ночами не спит, то он может подать заявление. Это дело в теории может быть заведено как уголовное. И оно может привести к суду. Не думаю, что Дзюбе дадут шесть лет, но штраф может быть. Но на эту ситуацию безусловно должен отреагировать комитет по этике РФС. Они могут дисквалифицировать Дзюбу на несколько матчей после таких слов», — сказал Добровинский «СЭ».

Также Добровинский считает, что инцидент с Дзюбой вряд ли дойдет до уголовного дела.

«Даже если журналист напишет заявление, Дзюба ответит, что сказал это на эмоциях, потому что его достал этот журналист. Он мог сказать это в состоянии аффекта. Это совсем другая история. Не думаю, что этот поступок приобретет серьезный масштаб», — добавил Добровинский.

По статье 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» предусмотрено наказание сроком до 6 лет лишения свободы в случае препятствования профессиональной деятельности журналистов с использованием угрозы применения насилия либо повреждения имущества.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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