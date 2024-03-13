Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 марта, 14:49

Адвокат Добровинский: «Галицкий высказал недовольство Ивичу, на что был получен жесткий ответ»

Добровинский намекнул на жесткую реакцию Ивича на претензию Галицкого
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в эксклюзивном комментарии «СЭ» рассказал о возможной причине увольнения Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«В кулуарных разговорах услышал такое мнение: увольнение тренера «Краснодара» Владимира Ивича — вынужденная мера, — сказал «СЭ» Добровинский. — Говорят, Сергей Галицкий высказал ему недовольство по поводу ряда неудачных игр клуба, которые привели к отставанию от «Зенита» на одно очко и вылет из Кубка страны. На что был получен жесткий ответ, мол, игра клуба и работа тренера не подлежит контролю Галицкого. В такой ситуации остается либо смириться и в дальнейшем не иметь право голоса, либо принять ответные меры, пусть даже такие жесткие. Меры приняты — Ивич уволен, клуб остался без тренера. Что будет дальше, думаю, вопрос времени».

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Под руководством 46-летнего серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

«Быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками после 20 туров при разнице забитых и пропущенных мячей — 30-17. В двух последних матчах «Краснодар» потерпел два поражения — от «Ростова» (1:2) в 21-м туре чемпионата России и от «Химок» в поединке первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Сергей Галицкий
87
47
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: «Краснодар»: отставка Ивича и возвращение Мусаева
Болельщики «Краснодара» на матче в Москве вывесили баннер-посвящение тренеру Ивичу
Ивич: «Спартак»? Я отдыхаю с семьей в Греции»
Сперцян: «С Мусаевым я всегда поддерживал связь»
Быстров: «Мусаев знает «Краснодар», знает правила клуба»
Быстров назвал правильным решением увольнение Ивича из «Краснодара»
Мусаев составил символическую сборную «Краснодара»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «У «Краснодара» нет уверенности в том, что они могут стать чемпионами»

Нино: «Малком и Клаудиньо повлияли на мой переход в «Зенит»