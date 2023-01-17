Адвокат Мамаева рассказала об итогах суда по разделу имущества

Евгения Векина, адвокат футболиста Павла Мамаева, в комментарии для «СЭ» рассказала, чем закончился суд о разделе имущества бывших супругов, в котором Алана Мамаева требовала 269 миллионов рублей.

«Вчера, 16 января 2023 года Пресненский районный суд огласил решение. Мне пришлось защищать своего доверителя от возмутительно некорректных требований бывшей супруги признать суммы, потраченные на его жизненно необходимую операцию, израсходованными, по ее мнению, в ущерб интересов семьи до требований выплатить ей 1/2 часть денег, потраченных на семейный новогодний отдых и ужин, на котором находилась сама же Алана Мамаева.

Требовалась и половина сумм, потраченных Павлом на продукты для семьи за годы брака. Примечательно, что стороной Мамаевой заявлены были даже суммы в 2-3 тысячи рублей. Также ими были представлены суду даже куски ее собственной брани, вырванные из контекста нотариально заверенной переписки.

За долгое, неудачное для Аланы Мамаевой, время ее представителям не удалось получить ни единого подтверждения, говорящего о выводе из семейного бюджета Павлом денежных средств. Понимая все риски остаться с долгами по оплате судебных расходов, они добровольно отказались от требований еще до вынесения решения судом.

До последнего дня я и мой доверитель Павел Мамаев просили суд оставить имущество, находящееся в пользовании бывшей супруги ей же, и были услышаны судом. А именно, автомобиль Бентли 2020 года выпуска, однокомнатную квартиру 47 кв.м. и парковочное место.

Разделу подверглись и денежные средства на счетах обоих. В результате применения компенсаторного подхода суд взыскал с Мамаевой в пользу Павла почти 3 миллиона рублей к деньгам, оставленным на его счетах", — сказала Векина «СЭ».