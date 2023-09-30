Адвокат Гусев считает, что высказывания Иванова в адрес судьи Галимова не тянут на угрозу убийством

Адвокат Владимир Гусев объяснил, сможет ли арбитр матча «Ростов» — «Урал» Роман Галимов подать в суд на президента екатеринбургского клуба Григория Иванова за критику в адрес бригады арбитров.

«С точки зрения уголовно-правовой, здесь не имеется какого-либо состава преступления. Потому что для того, чтобы, например, говорилось об угрозе убийством, человек, в отношении кого это было высказано, должен воспринимать угрозу как реальную. Вы же прекрасно понимаете, что с учетом громкости высказанного, невозможно воспринимать угрозу как реальную. Поэтому кроме осуждения за неспортивное поведение, здесь другого чего-то быть не должно и вряд ли будет. Если арбитру захочется дожать ситуацию, может ли он что-то предпринять? Вряд ли. То есть даже при дожиме, вряд ли здесь можно будет что-то такое извлечь. На угрозу убийством это не тянет по большому счету», — приводит слова Гусева Metaratings.ru.

В интервью после игры Иванов сказал, что арбитров стоит «утопить» или «разбить им головы битой».

«Урал» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. В 11-м туре команда на своем поле примет «Локомотив». Матч пройдет 7 октября.