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Сегодня, 18:19

Адвокат Хохлова рассказала, когда тренер может получить 65 миллионов рублей от Facebook

Авдокат Хохлова Анна Варганова в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала об итогах суда с социальной сетью Facebook (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Да, приговор вынесли. Это первый прецедент в России, когда взыскали ущерб с имени человека. Решение должно вступить в законную силу, это будет происходить не десять дней. Мы должны уведомить социальную сеть. Если никакой апелляции не будет, то деньги будут выплачены», — сказала Варганова корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Экс-футболист сборной России подал в суд на Facebook (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) 1 июля. Он потребовал выплатить ему 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд обязал выплатить бывшему главному тренеру «Динамо» 65,5 миллионов рублей и разблокировать все упоминания его фамилии.

Дмитрий Хохлов
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