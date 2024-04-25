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Сегодня, 17:19

Адвокат Бушманов назвал недостоверной информацию о розыске Промеса российскими судебными приставами

Сергей Жуков
корреспондент
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Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» информацию Telegram-канала SHOT о том, что нападающего «Спартака» Квинси Промеса ищут российские судебные приставы из-за долгов его компании.

«Это явно недостоверная информация. Приставы осуществляют свою деятельность по исполнению судебных решений. Таковых в отношении Квинси Промеса на территории России нет. Кроме того, в распоряжении приставов есть инструменты по принудительному взысканию задолженности, не требующие розыска должника. Например, арест счетов в банках и списание с них задолженности», — сказал Бушманов «СЭ».

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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