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Сегодня, 19:45

Адвокат рассказала, от чего страдает Ларин, находящийся в СИЗО

Руслан Минаев
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Адвокат Мария Эйсмонт рассказала, в каких условиях в СИЗО находится экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин.

Сейчас Ларин в нормальной камере в «Бутырке», есть телевизор и холодильник. В камере 4 человека, все сидят за ненасильственные преступления. Это стандартная история — он не будет сидеть ни с убийцами, ни с разбойниками. Соседи нормальные, отношения хорошие, сотрудники относятся с уважением.

Сейчас условия нормальные, но единственное, от чего Ларин страдает, как и любой человек, особенно жители крупных городов среднего класса, — душ раз в неделю. Это стандарт в нашем СИЗО, но непонятно, почему не сделать возможность мыться каждый день, — цитирует адвоката Sport24.

Суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-02-advokat-eks-direktora-chertanovo-sidit-v-normalnoy-kamere-v-butyrke-stradayet-ot-togo-chto-dush-raz-v-nedelyu

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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25%

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Ф2(-1)

16%

2.02
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Наполи 0
Матч завершен

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29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
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Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
ФК Чертаново
Николай Ларин
1
1
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