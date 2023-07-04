Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:40

Адвокат нападающего «Урала» Влута рассказал, когда пройдет следующее заседание по делу игрока

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Рай Влут.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, рассказал «СЭ» о ходе дела футболиста.

«Примерных временных рамок для того, чтобы это дело подошло к логическому концу, назвать не могу, потому что этих рамок нет. Предполагаю, что следующие заседание в суде будет где-то в 2024-м», — сказал Томас «СЭ».

В апреле 2023 года в Нидерландах приговорили Влута к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, которое произошло в 2021 году. Футболиста признали виновным в аварии, в которой погиб 4-летний ребенок. Игрок в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

28-летний Влут выступает за «Урал» с сентября 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 нидерландец забил 7 голов 25 матчах за команду из Екатеринбурга.

Рай Влут. Футболиста «Урала» Влута приговорили к двум с половиной годам тюрьмы. По его вине погиб ребенок

Футбол
РПЛ
ФК Урал
Рай Влут
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В НХЛ сообщили, что у вратаря Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»
Вендел устал от России. «Зениту» пора его продавать
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Карчаа заявил об отключении Украиной снабжающей ЗАЭС Днепровской ЛЭП
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Червиченко поделился мнением о том, нужен ли «Спартаку» защитник «Тоттенхэма» Санчес

Защитник Кармаев и вратарь Цуцулаев перешли из «Ахмата» в «Чайку»