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Сегодня, 12:25

Адвокат объяснил, как Промес может получить российское гражданство

Артем Бухаев
Корреспондент
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Адвокат Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал отказ министерства спорта РФ ходатайствовать в предоставлении российского гражданства нидерландскому полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

«Он пошел легким путем, а министерство спорта не хочет связываться с этим. Промес может обратиться апелляционную службу. Если у него есть доказательства того, что он прожил на территории России больше пяти лет, его дело будет рассматриваться в обычном порядке людей, которые подают на соискание российского гражданства. Он спокойно может подать, у него большие шансы на получение», — сказал Добровинский «СЭ».

В Нидерландах Промес обвиняется в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками. 3 марта состоится заседание суда по делу о нападении, но нидерландец не собирается на него приезжать. Сообщается, что в случае явки футболиста арестуют, что может привести к разрыву контракта игрока со «Спартаком».

Ранее гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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