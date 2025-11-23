Видео
Сегодня, 12:10

Адвокат рассказал, что грозит «Спартаку» и участникам драки с фанатом ЦСКА после дерби

Артем Бухаев
Корреспондент
Болельщики «Спартака» на матче с ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» ситуацию с дракой, произошедшей после матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:0).

После игры в сети появилось видео, в котором болельщики красно-белых избивают фаната армейцев рядом с «Лукойл Ареной», где прошла игра.

«На болельщиков «Спартака», причастных к избиению фаната ЦСКА, может быть возложена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, дисциплинарные санкции может понести и сам футбольный клуб. Так, за нарушение общественного порядка и безопасности на стадионах предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ. В зависимости от тяжести проступка и наличия предыдущих нарушений, могут грозить следующие наказания:

— Штрафы — для злостных нарушителей сумма может составлять от 10-20 тысяч до 40-50 тысяч рублей.

— Административный арест — на срок до 15 суток.

— Запрет на посещение стадионов — может быть установлен на срок до 7 лет.

Если в ходе избиения был причинен вред здоровью пострадавшего, действия фанатов могут быть квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе по тяжкой статье, предусматривающей ответственность за хулиганство, срок наказания — до 7 лет лишения свободы. Конкретные меры ответственности будут зависеть от тяжести последствий для здоровья болельщика ЦСКА и количества участников противоправных действий», — сказал Бушманов «СЭ».

Бушманов также рассказал, какие санкции могут грозить «Спартаку».

«За недопустимые действия своих болельщиков к ответственности может быть привлечен и «Спартак». Так, согласно Дисциплинарному регламенту РФС, за необеспечение общественного порядка и безопасности клубу могут грозить:

— Крупные штрафы — от 100 до 500 тысяч рублей.

— Проведение матчей без зрителей или на нейтральном поле — на срок от одного до пяти матчей.

Надеюсь, что клуб, примет профилактические меры и не допустит подобных инцидентов, дискредитирующих спортивных дух соревнований, во время своих игр. Наличие Fan ID и записей инцидента позволяет быстро выявить всех организаторов и участников происшествия, а в ходе расследования верно определить квалификацию их ответственности», — добавил Бушманов.

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;.«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»

6

  • fell62

    кто то присядет ...

    23.11.2025

  • lvb

    Ходят, Гордон, ходят. На ходят на фанатку, берут билет на трибуну. Ты не в курсе?))

    23.11.2025

  • lvb

    Мдя.. Бушманов хучь и адвокат, но видно не в курсе. За порядок ЗА пределами стадиона отвечает полиция и Росгвардия.. А то подерутся возле Мавзолея.. и тут ФК СМ виноват?)))

    23.11.2025

  • павел зюзин

    Где полиция на матче?!!!!!!!!!! Камеры-собаки-дубинки...Полная безответственность...Неужели трудно было предположить нечто такое между принципиальными врагами?!!!!!!

    23.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Заголовок поменяйте. Не "драка", а "избиение". Если гопники в розах ваших любимых цветов, они все равно гопники.

    23.11.2025

  • Gordon

    Дебил, простите. Аусвайс тут ни при чём! Системы распознавания лиц более, чем достаточно. Ну и никакие это не фанаты. Фанаты по поганому аусвайсу не ходят.

    23.11.2025

