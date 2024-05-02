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Сегодня, 17:50

Адвокат рассказал, когда Промеса должны экстрадировать в Нидерланды

Виктория Кравченко
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Адвокат Керем Канатан рассказал, в какой срок нападающего «Спартака» Квинси Промеса должны экстрадировать в Нидерланды. Он отметил, что удивится, если футболист в не окажется в стране в этом году.

«Если все условия будут соблюдены, то в целом экстрадиция в Нидерланды может произойти в течение 30 дней», — цитирует Канатана Sportnieuws.nl.

1 мая стало известно, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто. В прокуратуре Нидерландов отреагировали на закрытие.

На данный момент футболист ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам — за нападение на двоюродного брата. Также сообщалось, что Промеса ищут российские судебные приставы из-за долгов его компании.

Сообщалось, что суд Амстердама рассмотрит апелляцию Промеса 20 сентября.

Квинси Промес. Промес и «Спартак»: печальный конец красивой истории

Источник: Sportnieuws.nl
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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