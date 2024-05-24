Адвокат Серегина заявила, что удивлена новому иску Павла Мамаева к бывшей жене

Адвокат Ирина Серегина, представляющая интересы Аланы Мамаевой, бывшей жены футболиста Павла Мамаева, выказалась о новом иске к ее клиентке на 10 миллионов рублей от бывшего супруга.

«Очередные исковые требования, как минимум, вызывают удивление. Казалось бы, в суде по разделу имущества и денежных средств поставлена точка... Сумма денежных притязаний по новому иску составляет 10,2 млн. рублей. К тому же, данные денежные средства уже являлись предметом рассмотрения судом при разрешении иска о разделе имущества. Суд не нашел оснований для их взыскания.

Чтобы суд еще раз оценил необоснованные требования, Павел Константинович придумал новую версию событий – якобы он думал, что перечисляет деньги своей супруге, а спустя три года с момента развода он понял, что фактические брачные отношения между супругами, к моменту перечисления денежных средств прекращены, а при таких условиях он не готов был осуществлять содержание семьи до момента фактического развода. То есть, Мамаев добросовестно заблуждался в основаниях денежных переводов», – приводит слова Серегиной Sport24.

Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года после восьми лет в браке. Они до сих пор судятся за раздел совместно нажитого имущества.