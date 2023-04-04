Адвокат Влута рассказал о возможности подачи апелляции на приговор

Голландский адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, рассказал о возможности подачи апелляции на приговор о тюремном заключении в 2,5 года.

«Пока нет официальных новостей по апелляции, но вполне может быть, что Рай ее подаст. На следующей неделе станет точно понятно, будет Влут подавать апелляцию на решение суда или же нет. И ответ, скорее всего, будет да. Готов ли Влут сейчас играть в футбол? Честно говоря, у меня нет ответа. Я не имею никакого отношения к футболу. Его состояние должен будет оценить клуб, за который он выступает, и принять решение», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».

В начале апреля Влута приговорили в Нидерландах к 2,5 годам тюрьмы за ДТП со смертельным исходом. В ноябре 2021 года форвард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок.