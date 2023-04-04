Адвокат Влута считает, что футболист не будет пытаться получить российское гражданство

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Голландский адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, заявил, что футболист не намерен получать российское гражданство.
«Думаю, нет ни единого шанса, что Рай попытается получить российское гражданство», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».
В начале апреля Влута приговорили в Нидерландах к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом. В ноябре 2021 года форвард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок.