Адвокат Влута считает, что футболист не будет пытаться получить российское гражданство

Голландский адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, заявил, что футболист не намерен получать российское гражданство.

«Думаю, нет ни единого шанса, что Рай попытается получить российское гражданство», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».

В начале апреля Влута приговорили в Нидерландах к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом. В ноябре 2021 года форвард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок.