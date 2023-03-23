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Сегодня, 16:11

Адвокат заявил, что игроки «Химок» могут подать в суд на Гогниева и выиграть дело

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал скандальную запись с участием главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

«В этой истории несколько составных частей. Первое — у футболистов есть контракт, и кто бы что им ни говорил, они должны действовать, исходя из того договора, который они подписали. Второе — как человек, которого оскорбили прилюдно, футболист имеет право подать в суд по делу о защите чести и достоинства. И если есть запись, то у футболиста есть все шансы выиграть этот суд. Третий момент — этический. В РФС есть Комитет по этике, который может и должен заняться этой историей, потому что не к лицу тренеру произносить такие слова. На то он и тренер — человек, который должен учить и подавать пример. В дальнейшем можно представить, как сложатся отношения между Гогниевым и футболистами «Химок», но я не вижу ничего хорошего — даже если он извинится, футболисты будут выглядеть странно. История очень некрасивая, с продолжением», — приводит слова Добровинского «РБ Спорт».

В Сети опубликовали аудиозапись, на которой запечатлены матерные тирады главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в адрес футболистов Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого.

«Химки» располагаются 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков за 20 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-dobrovinskij-igroki-himok-mogut-podat-v-sud-na-gognieva-u-nih-vse-shansy-na-pobedu/
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