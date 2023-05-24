Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:59

Адвокат заявил, что Соболеву за неприличный жест в адрес Роши может грозить административная ответственность

Telegram Дзен

Адвокат Вадим Мясников в комментарии для «СЭ» рассказал, какая юридическая ответственность может грозить нападающему «Спартака» Александру Соболеву за демонстрацию неприличного жеста в матче против ЦСКА (2:1) в 28-м туре чемпионата России.

«Возможно рассмотрение нарушения общественного порядка и хулиганства. Но хулиганство в уголовном праве должно быть с применением оружия. Тем более, он принес извинения и тем самым нивелировал свое поведение. Я думаю, что уголовных последствий не будет. Административные — возможно», — сказал Мясников корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

26-летний Соболев получил прямую красную карточку и был удален с поля за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

24 мая Telegram-канал «Первоспортивный» сообщил, что депутат Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора РФ с просьбой провести проверку и дать юридическое заключение действиям Соболева.

Александр Соболев
2
0
Читайте также
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков считает, что «Спартак» не провалил сезон

Пиняев отреагировал на освобождение Ларина