Адвокат заявил, что Соболеву за неприличный жест в адрес Роши может грозить административная ответственность

Адвокат Вадим Мясников в комментарии для «СЭ» рассказал, какая юридическая ответственность может грозить нападающему «Спартака» Александру Соболеву за демонстрацию неприличного жеста в матче против ЦСКА (2:1) в 28-м туре чемпионата России.

«Возможно рассмотрение нарушения общественного порядка и хулиганства. Но хулиганство в уголовном праве должно быть с применением оружия. Тем более, он принес извинения и тем самым нивелировал свое поведение. Я думаю, что уголовных последствий не будет. Административные — возможно», — сказал Мясников корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

26-летний Соболев получил прямую красную карточку и был удален с поля за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

24 мая Telegram-канал «Первоспортивный» сообщил, что депутат Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора РФ с просьбой провести проверку и дать юридическое заключение действиям Соболева.