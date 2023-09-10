Адвокат Жорин считает, что у Промеса не будет сложностей с получением паспорта РФ

Известный адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» высказался о процессе получения паспорта РФ форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

«В теории Промес может получить гражданство РФ. Потому что все это прерогатива Российской Федерации — предоставлять или не предоставлять гражданство. Безусловно, в большинстве стран при получении гражданства в перечень документов входит справка о судимости. В аналоге нашей справки, если указывается, что человек является подозреваемым или обвиняемым, то это будет фигурировать. Но, мы же понимаем, когда речь идет об известных людях, о футболистах, которые, наверное, нужны стране, там, возможно, процедура будет несколько оптимизироваться. Поэтому, если есть политическая, спортивная и административная воля дать ему гражданство, то, конечно, он его получит. Я не думаю, что будут какие-то сложности», — сказал Жорин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры. В 2022 году клуб просил гражданство для Промеса, однако Министерство спорта России сообщило об отказе.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.